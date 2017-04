Im hessischen Raunheim haben sich tausende Gläubige der muslimischen Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat zum Freitagsgebet versammelt.

Ihr spirituelles Oberhaupt, Kalif Mirza Masrur Ahmad, sagte in seiner Predigt, mit dem Gebet wolle man ein sichtbares Zeichen für den Frieden setzen. Laut Veranstalter kamen 8.000 Menschen auf das Gelände der zukünftigen Moschee in Raunheim, die Polizei sprach von 5.000.



Die Ahmadiyya Muslim Jamaat wurde 1889 in Indien gegründet und versteht sich als Reformbewegung für einen friedlichen, dialogorientierten Islam. Kritiker werfen ihr vor, rückwärtsgewandt zu sein, weil sie für eine strenge Trennung der Geschlechter eintritt und Homosexualität ablehnt.