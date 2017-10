Vertreter Bayern, Berlins und Nordrhein-Westfalens beraten heute in der Hauptstadt über eine Transfergesellschaft für die Beschäftigten von Air Berlin.

Darin könnten nach Angaben des Generalbevollmächtigten der insolventen Fluglinie, Kebekus, bis zu viertausend Mitarbeiter Platz finden und auf neue Arbeitsplätze vermittelt werden. Ihnen drohe die Entlassung, wenn es zu keiner Einigung kommen. Nordrhein-Westfalen und Berlin haben bereits signalisiert, sich finanziell an einer Auffanggesellschaft zu beteiligen. Nach Medienberichten hat Air Berlin eine Beteiligung in Höhe von zehn Millionen Euro in Aussicht gestellt und schätzt den Gesamtbedarf auf 50 Millionen Euro.,



In Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen hat Air Berlin Standorte. Das Bundesarbeitsministerium hatte bereits darauf hingewiesen, dass es keine gesetzliche Grundlage für Beiträge des Bundes gebe, außer Zahlungen von der Bundesagentur für Arbeit.