Im Ringen um eine Transfergesellschaft für die Beschäftigten der insolventen Air Berlin sieht das Bundeswirtschaftsministerium die Länder in der Pflicht.

Eine Sprecherin sagte in Berlin, die Errichtung einer solchen Gesellschaft sei grundsätzlich Aufgabe des Unternehmens und der betroffenen Länder. Regierungssprecher Seibert betonte, der Bund habe sich bereits durch das Transferkurzarbeitergeld der Bundesarbeitsagentur beteiligt. Ziel ist es, bis zu 4.500 Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft weiter zu qualifizieren und in neue Stellen zu vermitteln. Dafür werden bis zu 50 Millionen Euro benötigt.



Die Personalvertretung der Air Berlin-Flugbegleiter will Kündigungen gerichtlich verbieten lassen. Sie stellte beim Arbeitsgericht Berlin einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, wie ein Gerichtssprecher bestätigte.