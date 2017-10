Die Lufthansa übernimmt große Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin.

Wie Lufthansa-Chef Spohr in Berlin mitteilte, wird noch heute ein entsprechender Kaufvertrag unterschrieben. Der Notartermin sei für zwölf Uhr am Mittag geplant. Nach Angaben Spohrs will die Lufthansa 81 Flugzeuge von Air Berlin übernehmen und 3.000 Mitarbeiter neu einstellen.



Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet und konnte den Betrieb seither nur durch einen Bundeskredit in Höhe von 150 Millionen Euro sichern. Parallel dazu verhandelte die Geschäftsführung drei Wochen lang exklusiv mit dem deutschen Marktführer Lufthansa und dem britischen Billigflieger Easyjet über den Verkauf von Unternehmenteilen. Fraglich war zuletzt, ob auch eine Einigung mit Easyjet gelingt.