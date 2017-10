Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin ist komplett zerschlagen.

In der Nacht einigte sich das Unternehmen mit dem britischen Billigflieger Easyjet. Dieser übernimmt für 40 Millionen Euro Teile des Betriebs am Flughafen Berlin-Tegel. Easyjet will für 1.000 Mitarbeiter in Berlin Stellen ausschreiben. Das britische Unternehmen erklärte, dass es in der Wintersaison noch einen eingeschränkten Flugplan geben werde.



Vor rund zwei Wochen hatte sich Air Berlin bereits mit der Lufthansa geeinigt, die einen Großteil der insolventen Fluggesellschaft übernimmt. Im Frachtbereich kam die Berliner Zeitfracht-Gruppe zum Zug. Den Flugbetrieb stellte Air Berlin gestern offiziell ein.