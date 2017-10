Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin muss nach eigenen Angaben den Flugbetrieb Ende des Monats einstellen.

In einem Brief an die Mitarbeiter teilte das Unternehmen mit, ein eigenwirtschaftlicher Flugverkehr sei nach gegenwärtigem Erkenntnisstand spätestens ab dem 28. Oktober nicht mehr möglich. Nicht betroffen sind die Töchter Niki und LGW. - Der Konzern verhandelt noch bis Donnerstag mit Lufthansa und dem britischen Billigflieger Easyjet exklusiv über den Kauf von Teilen der Fluggesellschaft. Unterdessen begannen heute Verhandlungen über einen Sozialplan.