Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin verhandelt weiter mit dem britischen Billigflieger Easyjet.

Das sagte ein Sprecher von Air Berlin. In den Gesprächen geht es um den Verkauf von Flugzeugen. Easyjet hatte gestern bestätigt, an bis zu 25 Maschinen interessiert zu sein.



Die Verhandlungen sollten eigentlich bis zum 12. Oktober abgeschlossen sein. Air Berlin hatte vorher exklusiv mehrere Wochen lang mit Easyjet und der Lufthansa verhandelt. Die Einigung mit der Lufthansa war am Donnerstag unter Dach und Fach: Der Konzern übernimmt 81 von 134 Maschinen. 3.000 Mitarbeiter können zur Lufthansa wechseln, die ihrerseits 210 Millionen Euro als Kaufpreis zahlt. Unabhängig davon läuft noch die Angebotsfrist für die Techniksparte von Air Berlin.