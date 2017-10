Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi pocht auf eine Auffanggesellschaft für die Mitarbeiter von Air Berlin.

Man habe große Sorge um die Beschäftigten, sagte eine Verdi-Sprecherin in Berlin. Ziel müsse es sein, diese in gute, neue Arbeitsplätze zu vermitteln.



Als Länder mit Air Berlin-Standorten wollten Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen am Nachmittag mit Vertretern des Bundes über eine Transfergesellschaft sprechen. Dort werden Mitarbeiter vorübergehend eingestellt, um sich neu qualifizieren und bewerben zu können. Finanziert wird eine solche Gesellschaft in der Regel vom insolventen Unternehmen und der Agentur für Arbeit. Die Lufthansa, die große Teile von Air Berlin übernehmen will, ist bisher nicht zum Mitmachen bereit.