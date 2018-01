Nach der Air-Berlin-Insolvenz können finanziell Geschädigte offenbar nicht mit der Begleichung ihrer Forderungen rechnen.

Insolvenzverwalter Flöther teilte in seinem Bericht dem Gläubigerausschuss in Berlin mit, zwar habe er rund 88 Millionen Euro als verwertbares Vermögen identifiziert. Ein Großteil aber sei vorgesehen, um zumindest knapp die Hälfte des staatlichen Überbrückungskredits von 150 Millionen Euro zu tilgen. Mit der Restsumme würden unter anderem die Kosten des Verfahrens gedeckt. Ansprüche gegen Air Berlin erheben etwa Lieferanten, Dienstleister, Vermieter, Leasing-Partner sowie Käufer von geschätzt 100.000 verfallenen Flugtickets.



Für die Ausfälle macht der Insolvenzverwalter den geplatzten Verkauf an Lufthansa sowie den Auszahlungsstopp eines mehrstelligen Millionenbetrags durch Großaktionär Etihad verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.