Beim insolventen Unternehmen Air Berlin stehen mehrere tausend Mitarbeiter wieder vor der Kündigung.

Nach übereinstimmenden Berichten aus Berlin wird es keine Auffanggesellschaft für die rund 4.000 Beschäftigten geben, denen zum November die Entlassung drohte. Berlins Finanzsenator Kollatz-Ahnen sagte nach einem Treffen mit dem Bund und den Ländern Nordrhein-Westfalen und Bayern, man habe sich nicht auf eine Lösung verständigen können. Bayern sowie der Bund hätten kein Geld geben wollen, und NRW nur in geringem Umfang.



Denkbar ist damit nur noch eine kleine Lösung für bis zu 1.200 Mitarbeiter. Kollatz-Ahnen sagte, man unterstütze die Pläne für eine Transfergesellschaft, in der zumindest die Berliner Belegschaft unterkomme.



Die Gewerkschaft Verdi kritisierte, es sei völlig unverständlich, dass es an der Bereitschaft gefehlt habe, den Menschen unter die Arme zu greifen. Nordrhein-Westfalen und Bayern hätten sich ebenso aus der Verantwortung gestohlen wie der Bund, erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Behle. Lediglich Berlin sei bereit, soziale Verantwortung zu übernehmen.



Air Berlin hatte im August Insolvenz angemeldet, der Bund sicherte den Betrieb mit einem Kredit von 150 Millionen Euro - bis kommenden Freitag. Die Lufthansa übernimmt größere Teile der Firma und 3.000 der rund 8.000 Mitarbeiter.