Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin setzt auf einen raschen Abschluss der Verkaufsgespräche mit Easyjet und Condor.

Der Generalbevollmächtigte Kebekus sagte im ZDF, er gehe davon aus, dass man innerhalb der nächsten Tage Vollzug melden könne. Möglicherweise könne man da weitere 1.000 Arbeitsplätze anbieten. Die Fluggesellschaft hatte sich bereits mit der Lufthansa über die Übernahme von größeren Unternehmensteilen geeinigt. Air Berlin stellt heute Abend den Flugbetrieb ein.



Die Wirtschaftswissenschaftlerin Yvonne Ziegler sieht eine mangelhafte strategische Ausrichtung als Ursache für das Scheitern der Fluggesellschaft Air Berlin. Die Professorin von der Frankfurt University of Applied Sciences kritisierte den Zukauf von Fluggesellschaften wie der Deutschen British Airways und der LTU in der Unternehmensgeschichte. "Man hat ganz unterschiedliche Firmen zusammengekauft, die eigentlich nicht zusammengepasst haben", sagte Ziegler im Deutschlandfunk. Zudem habe Air Berlin sich wechselhaft zwischen Billigfluglinie und einer gehobenen Fluggesellschaft bewegt.



Am Ende habe Air Berlin ein hochwertiges Produkt für einen günstigen Preis angeboten, die Erträge hätten dann die Kosten nicht mehr gedeckt. "Ein Geschäftsführerin hat mal gesagt, dass Air Berlin die Kosten von Lufthansa, aber die Erträge von einer Billigfluglinie hat." So sei ein Ertrags- und Kostenproblem entstanden.