Der Luftfahrt-Experte Großbongardt sieht gute Chancen, dass ein Großteils des Personals der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin weiterbeschäftigt werden könnte.

Großbongardt sagte im Deutschlandfunk, dass zwar hunderte Arbeitsplätze verloren gingen, wenn Air Berlin Ende Oktober den Flugverkehr einstelle. Doch die Luftfahrtindustrie und der Luftverkehr seien auch in Europa auf Wachstumskurs und der Bedarf an Mitarbeitern daher gegeben. Wenn es außerdem in großen Teilen zu einer Übernahme durch Lufthansa oder Easyjet komme, seien ohnehin eine Menge Arbeitsplätze gerettet.



Dass es noch zu keiner Entscheidung gekommen sei, liegt nach Ansicht von Großbongardt am Verhandlungspoker. Die Lufthansa habe aus kartellrechtlichen Gründen ein Interesse daran, dass Easyjet einen Teil von Air Berlin übernimmt. Mit einem Scheitern der Verhandlungen rechne er nicht.