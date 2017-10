Lufthansa-Chef Spohr geht davon aus, dass noch heute ein Kaufvertrag für große Teile der insolventen Gesellschaft Air Berlin unterschrieben wird.

Der Notar-Termin sei für zwölf Uhr am Mittag geplant, sagte Spohr in Berlin. Zugleich sprach er von einem Meilenstein in der Geschichte beider Unternehmen.



Die Geschäftsführung von Air Berlin hatte drei Wochen lang exklusiv mit der Lufthansa und dem britischen Billigflieger Easyjet verhandelt. Lufthansa will einen großen Teil der Air-Berlin-Maschinen übernehmen. Fraglich war zuletzt, ob auch eine Einigung mit Easyjet gelingt.