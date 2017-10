Die Lufthansa übernimmt einen großen Teil der insoloventen Fluggesellschaft Air Berlin.

Lufthansa-Chef Spohr kündigte an, der Kaufvertrag solle noch heute unterzeichnet werden. Seinen Angaben zufolge werden 81 Flugzeuge von Air Berlin übernommen; auch 3.000 Mitarbeiter sollen übernommen werden beziehungsweise neue Verträge erhalten. Noch keinen Abschluss gibt es in den Verhandlungen mit der britischen Fluglinie Easyjet, die ebenfalls an einer Teilübernahme interessiert ist. Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet und konnte den Betrieb seither nur durch einen Bundeskredit in Höhe von 150 Millionen Euro sichern.



Die Grünen-Sprecherin für Wettbewerbspolitik, Dröge, sagte im Deutschlandfunk, sie erwarte in jedem Fall Verteuerungen für die Fluggäste. Konkret müsse man sich den Wettberb pro Flughafen und pro Flugstrecke ansehen. Dröge rief die Lufthansa dazu auf, Kunden von Air Berlin entgegenzukommen. Wer ein Ticket der insolventen Airline gekauft habe, müsse auch mitgenommen werden.