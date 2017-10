Für die Beschäftigten der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin wird es möglicherweise doch eine Transfergesellschaft geben.

Man sehe große Chancen, dass man sich trotz Insolvenz an einer solchen Transfergesellschaft finanziell beteiligen könne, heißt es in einem Schreiben des Unternehmens an Berlins Regierenden Bürgermeister Müller. Damit dies möglich wäre, bitte man auch das Land Berlin um einen Beitrag.



Bislang hatte Air Berlin die Beteiligung an einer Transfergesellschaft ausgeschlossen. Die Gewerkschaft Verdi hatte dagegen eine solche Einrichtung verlangt. Dabei geht es um mehrere Tausend Beschäftigte, die wohl nicht von der Lufthansa oder anderen Interessenten übernommen werden. Einen Teil der Kosten müssten Air Berlin oder die Bundesländer mit Standorten der Fluggesellschaft übernehmen. Größtenteils würde sie aber von der Bundesagentur für Arbeit finanziert.