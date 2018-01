Der Unternehmer Niki Lauda kauft die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki, die er einst selbst gegründet hatte.

Nach Angaben der deutschen und österreichischen Insolvenzverwalter setzte sich Lauda im Bieterverfahren durch.



Der frühere Formel-1-Fahrer hatte die Fluglinie 2003 gegründet und 2011 an Air Berlin verkauft. Ursprünglich wollte die Lufthansa vergangenes Jahr im Zuge der Air-Berlin-Pleite auch Niki kaufen, zog sich dann aber zurück. Niki meldete Insolvenz an. Nun sollen wohl im März wieder Flüge starten. Lauda will künftig mit dem Reiseveranstalter Thomas Cook zusammenarbeiten.

