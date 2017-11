Die Rückzahlung des staatlichen Überbrückungskredits für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin ist einem Zeitungsbericht zufolge nicht gefährdet.

Die staatliche Förderbank KfW habe sich sogenannte "dingliche Sicherungen" auf den Verkaufserlös der Airline eintragen lassen, schreibt die "Bild am Sonntag". Damit habe die Bank ein Pfandrecht und dürfe zuerst die Kreditsumme plus Zinsen einziehen, sobald der Kaufpreis überwiesen werde. Der Flugbetrieb von Air Berlin war mit Hilfe eines staatlichen Überbrückungs-Darlehens in Höhe von 150 Millionen Euro aufrecht erhalten worden. Die Lufthansa übernimmt einen großen Teil des insolventen Konkurrenten.