Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat die Lufthansa aufgefordert, den Kunden der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin bereits gebuchte Tickets zu erstatten.

Viele tausend Reisende würden normalerweise von ihrem Geld nichts mehr wiedersehen, sagte der Chef des Bundesverbandes, Müller, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Daher solle sich die Lufthansa großzügig zeigen. Deutschlands größte Fluggesellschaft hatte in der vergangenen Woche einen Großteil von Air Berlin übernommen, nachdem der Konkurrent am 15. August Insolvenz angemeldet hatte. Wer sein Ticket vor diesem Termin für einen Flug gekauft hat, der nun gestrichen wird, muss sich an den Insolvenzverwalter wenden. Auch Bundesjustizminister Maas forderte die Lufthansa zu einer Kulanz-Lösung auf.