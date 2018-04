Bei der französischen Fluggesellschaft Air France soll wieder gestreikt werden.

Drei Pilotengewerkschaften riefen die Beschäftigten auf, Anfang Mai an mehreren Tagen die Arbeit niederzulegen. Die Geschäftsführung warnte, damit würde die wirtschaftliche Situation des Unternehmens gefährdet. Die Gewerkschaften verlangen 5,1 Prozent mehr Geld, das Unternehmen bietet zunächst zwei Prozent mehr Lohn, weitere fünf Prozent in den kommenden drei Jahren. Um Bewegung in den festgefahrenen Tarifkonflikt zu bringen, hatte das Management eine Befragung der Mitarbeiter angesetzt.

