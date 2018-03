Der Luftfahrtkonzern Airbus hat Berichte über den angeblichen Wegfall von 3.600 Stellen als "überzogen" bezeichnet.

Einzelheiten zu seinen Plänen will das Unternehmen am Mittwoch nach einem Treffen mit dem europäischen Betriebsrat bekanntgeben. Französische Medien hatten vorab über Umbau- und Kürzungsvorhaben berichtet. Demnach könnten Arbeitsplätze in Bremen, Augsburg, im spanischen Sevilla und im britischen Filton betroffen sein. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin rief Airbus dazu auf, verantwortungsvoll mit den Standorten und Mitarbeitern umzugehen.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.