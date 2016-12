Airbus Iran unterzeichnet Großauftrag über 100 Flugzeuge

Airbus - Logo (picture alliance / dpa / Hartmut Reeh)

Der Flugzeughersteller Airbus hat einen Großauftrag aus Iran erhalten.

Wie Airbus in Paris mitteilte, will die Fluggesellschaft IranAir 100 Maschinen kaufen. Die Kosten belaufen sich auf etwa zehn Milliarden Dollar. Mit der Auslieferung soll ab Januar begonnen werden. Erst vor Kurzem hatte der Iran auch beim Airbus-Rivalen Boeing eine Großbestellung aufgegeben. - Nach dem Ende des Atomstreits und den damit verbundenen Sanktionen will das Land seine veraltete Flugzeugflotte modernisieren.