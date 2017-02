Aktiengeschäfte Aufsichtsrat stellt sich hinter Deutsche-Börse-Chef Kengeter

Ein Dax-Schild im Frankfurter Börsensaal. (dpa/picture alliance)

Der Aufsichtsrat der Deutschen Börse nimmt Vorstandschef Kengeter gegen Vorwürfe des Insider-Handels in Schutz.

Auf einer Außerordentlichen Sitzung sei Kengeter einstimmig das vollste Vertrauen ausgesprochen worden, teilte das Gremium in Frankfurt am Main mit. Dabei seien auch Experten zu Rate gezogen worden und Abläufe noch einmal genau analysiert worden. - Die Staatsanwaltschaft wirft Kengeter vor, im Dezember 2015 Deutsche-Börse-Aktien für 4,5 Millionen Euro in dem Wissen gekauft zu haben, dass er bereits seit Sommer desselben Jahres mit der Londoner Börse über eine Fusion verhandelt habe.