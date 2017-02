Aktionstag Bundesweite Proteste gegen Abschiebungen nach Afghanistan

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Proteste gegen Abschiebungen nach Afghanistan gegeben. (AFP / Daniel Roland)

Mit einem bundesweiten Aktionstag wollen mehrere Organisationen heute gegen Abschiebungen nach Afghanistan protestieren.

Die Initiatoren verweisen unter anderem auf einen Bericht des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, wonach sich die Sicherheitslage in Afghanistan zuletzt deutlich verschlechtert hat. Jede Abschiebung dorthin sei deshalb eine zu viel, erklärte der Flüchtlingsrat Berlin, einer der Unterzeichner des Protestaufrufs. Demonstrationen sind unter anderem in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Nürnberg geplant. - In den vergangenen Wochen Wochen waren zahlreiche Afghanen in ihre Heimat abgeschoben worden.