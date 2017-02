Aktionstag Bundesweite Proteste gegen Abschiebungen nach Afghanistan

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Proteste gegen Abschiebungen nach Afghanistan gegeben. (AFP / Daniel Roland)

Flüchtlings-Initiativen protestieren heute in ganz Deutschland gegen Abschiebungen nach Afghanistan.

Demonstrationen finden unter anderem in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Rostock, Wiesbaden und Trier statt. Die Initiatoren verweisen unter anderem auf einen Bericht des UNO-Flüchtlingshilfswerks, wonach sich die Sicherheitslage in Afghanistan deutlich verschlechtert hat. In den vergangenen Wochen hatte es zwei Sammelabschiebungen in das Land am Hindukusch gegeben. Heute kamen nach Angaben der Behörden bei einem Anschlag in der Provinz Helmand mindestens acht Menschen ums Leben, vor allem Soldaten.