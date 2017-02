Aktionstag Bundesweite Proteste gegen Abschiebungen nach Afghanistan

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Proteste gegen Abschiebungen nach Afghanistan gegeben. (AFP / Daniel Roland)

In mehreren deutschen Städten sind hunderte Menschen gegen Abschiebungen nach Afghanistan auf die Straße gegangen.

Proteste wurden unter anderem aus Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Schwerin und Erfurt gemeldet. In Afghanistan gebe es keine sicheren Regionen für Rückkehrer, erklärten Vertreter von Flüchtlingsinitiativen, die zu dem bundesweiten Aktionstag aufgerufen hatten. Obwohl sich die Sicherheitslage dort verschärfe, hätten mehrere Bundesländer in den vergangenen beiden Monaten Sammelabschiebungen in das Land vorgenommen. Das sei ein Tabubruch gewesen, der sich nicht wiederholen dürfe. Vertreter von Bund und Ländern hatten sich am Donnerstag in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel auf weitere Abschiebungen verständigt.