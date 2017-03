Eine Offensive der syrischen und russischen Luftwaffe gegen die Terrormiliz IS hat im Norden Syriens viele Menschen in die Flucht getrieben.

Mehr als 30.000 Personen, in der Mehrheit Frauen und Kinder, seien binnen einer Woche geflohen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Zugleich hieß es, die Streikräfte hätten mehrere Dörfer aus der Hand der

Dschihadisten befreien können. Die Beobachtungsstelle verwies zudem darauf, dass bei Luftangriffen auf einen Ort im Zentrum Syriens mindestens elf Zivilisten getötet worden seien. Die Angaben zur Lage in dem Bürgerkriegsland sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.



Unterdessen stimmte die Regierung in Damaskus einer Agenda für weitere Syrien-Friedensgespräche zu. Gleichwohl werde noch geprüft, man man zur nächsten Runde der Genfer Gespräche im Laufe des Monats zurückkehre, erklärte Syriens UNO-Botschafter Dschafari.