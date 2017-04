In Frankreich ist ein Dekret zur Stilllegung des ältesten Atomkraftwerks Fessenheim erlassen worden.

Die Anordnung, die heute im Amtsblatt veröffentlicht wurde, macht die Schließung von der Inbetriebnahme eines modernen Atomreaktors in Flamanville abhängig. Diese dürfte frühestens 2019 erfolgen. Vor einigen Tagen hatte die französische Umweltministerin Royal noch angekündigt, der umstrittene Atommeiler in Fessenheim solle wie geplant im nächsten Jahr abgeschaltet werden. In Deutschland gibt es seit langem Sicherheitsbedenken gegen das Atomkraftwerk Fessenheim, das direkt an der deutschen Grenze am Rhein liegt.