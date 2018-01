Die französische Regierung erwartet, dass das Atomkraftwerk Fessenheim im Elsaß in rund einem Jahr stillgelegt wird.

Die Entscheidung über den genauen Zeitpunkt der Schließung liege allerdings bei der Betreiberfirma, sagte Umwelt-Staatssekretär Lecornu in einem Rundfunkinterview. - Deutschland fordert schon länger die Abschaltung der Meiler,

die Kritiker für ein Sicherheitsrisiko halten. Fessenheim ist das älteste Atomkraftwerk Frankreichs, das noch in Betrieb ist. Die beiden Reaktoren am Oberrhein sollen endgültig vom Netz genommen werden, wenn der neue Europäische Druckwasserreaktor in Flamanville am Ärmelkanal in Betrieb geht.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.