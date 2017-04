Die französische Umweltministerin Royal hält an ihrem Zeitplan zur Abschaltung des Atomkraftwerks Fessenheim fest.

Sie werde in den nächsten Wochen ein Dekret erlassen, sagte Royal dem französischen Radiosender RTL. Das Kraftwerk werde wie geplant 2018 geschlossen. Der Verwaltungsrat des Betreibers EDF hatte gestern entschieden, den dafür eigentlich nötigen Antrag zum Entzug der Betriebserlaubnis frühestens im kommenden Jahr zu stellen. Damit könnte der Meiler vermutlich erst 2019 abgeschaltet werden.



In Deutschland gibt es seit Langem Sicherheitsbedenken gegen Frankreichs ältestes noch laufendes Atomkraftwerk Fessenheim, das direkt an der deutschen Grenze am Rhein liegt.