Der Atom-Experte Renneberg fordert, die Lieferung von Brennelementen aus Deutschland an das belgische Kernkraftwerk Tihange zu stoppen.

Die Rechtsgrundlage im Atomgesetz sei dafür gegeben, sagte Renneberg angesichts zahlreicher Sicherheitsbedenken im Deutschlandfunk. Das Bundesumweltministerium gehe jedoch davon aus, dass eine große Katastrophe die innere Sicherheit nicht gefährde. Das halte er für "grob falsch".



Das belgische Kernkraftwerk Tihange 2 nahe der deutschen Grenze war nach der Entdeckung von zahlreichen Haarrisse in den Reaktordruckbehältern 2014 abgeschaltet worden, ging aber 2015 wieder ans Netz. Nach Einschätzung von Renneberg könnte der Reaktordruckbehälter in Tihange in einem Schadensfall innerhalb weniger Stunden große Mengen von Radioaktivität freisetzen. Die Katastrophenschutzmaßnahmen der Behörden würden dann zu spät kommen, betonte Renneberg. Er warf dem Betreiber und der belgischen Atomaufsicht vor, nicht über diese Risiken zu sprechen.

