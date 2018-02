Das Risiko, das vom grenznahen belgischen Atomkraftwerk Tihange ausgeht, ist offenbar größer als bisher bekannt.

Nach Recherchen von WDR-Hörfunk und ARD-Fernsehen haben sich zwischen 2013 und 2015 die potenziell gefährlichen Zwischenfälle gehäuft. Die Redaktionen beziehen sich auf ein Schreiben der belgischen Atomaufsicht. Darin seien acht sogenannte Precursor-Fälle in Tihange-1 belegt. Das sei mehr als die Hälfte aller derartigen Ereignisse in ganz Belgien.



Bei einem sogenannten Precursor, zu deutsch Vorbote, handelt es sich um einen Zwischenfall in einem Atomkraftwerk, der unter bestimmten Voraussetzungen zu schweren Schäden am Reaktorkern, bis hin zur Kernschmelze führen kann.



Das Bundesumweltministerium in Berlin hat dem Bericht zufolge eingeräumt, über die Anzahl der Vorfälle informiert zu sein. Allerdings habe nur die belgische Atomaufsicht alle notwendigen Unterlagen vorliegen, um die Sicherheit eines AKW bewerten zu können.

