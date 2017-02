Al-Nusra-Front Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Helfer

Gebäude der Bundesanwaltschaft in Karslruhe, Sitz des Generalbundesanwalts. (dpa/picture alliance/Uli Deck)

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen zwei mutmaßliche Helfer der radikal-islamischen Al-Nusra-Front in Syrien.

Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, wurden mehrere Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Großbritannien durchsucht. Den beiden Männern wird vorgeworfen, die Miliz jahrelang unterstützt zu haben. Sie sollen Spenden gesammelt und über Hilfskonvois Krankenwagen, medizinisches Gerät und Medikamente nach Syrien geliefert haben. Mit den Durchsuchungen will die Bundesanwaltschaft an weitere Beweismittel kommen.