Der bei der Senatswahl im US-Bundesstaat Alabama unterlegene Republikaner Moore geht juristisch gegen das Wahlergebnis vor.

Mit Verweis auf einen angeblichen Wahlbetrug legte Moore Beschwerde ein. Die Behörden in Alabama sollten den Sieg des Demokraten Jones eigentlich heute bestätigen. Jones hatte bei der Nachwahl Mitte Dezember 49,9 Prozent der Stimmen bekommen. Moore, der wegen der Vorwürfe sexueller Belästigung in den 1970er Jahren in die Kritik geraten war, kam auf 48,4 Prozent. Der Abstand betrug knapp 21.000 Stimmen.



Alabama war bislang eine Hochburg der Republikaner. Der Ausgang der Wahl stellt damit auch einen politischen Dämpfer für Präsident Trump dar. Im Senat in Washington haben die Republikaner damit nur noch eine Mehrheit von einer Stimme.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.