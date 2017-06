Die regierenden Sozialisten unter Ministerpräsident Rama haben ersten Auszählungen zufolge die Parlamentswahl in Albanien gewonnen.

Nach offiziellen Angaben aus Tirana können sie mit bis zu 79 Abgeordneten rechnen. Die oppositionellen Demokraten kämen auf etwa 38 Mandate, gefolgt von der Sozialistischen Bewegung mit 20 Sitzen.



Sollte sich das Ergebnis bestätigen, könnte die Partei von Rama - wie gewünscht - allein regieren. Der Ministerpräsident hatte seinen Verbleib in der Politik von diesem Ergebnis abhängig gemacht. Er sieht in einer klaren sozialistischen Mehrheit im Parlament die einzige Möglichkeit, tiefgreifende Reformen in dem armen Balkanstaat durchzusetzen. Albanien gilt als eines der korruptesten Länder in Europa.



ARD-Korrespondent Clemens Verenkotte berichtete im Deutschlandfunk, die albanische Bevölkerung sei sehr ungeduldig, was die Reformen angehe. Als Beispiel nannte er den Rechtsstaat, Privateigentum und Verlässlichkeit bei Polizei und Staatsanwaltschaften angehe. Viele junge Albaner lebten inzwischen im Ausland, sagte Verenkotte. Er habe mit vielen Familien gesprochen, und oft habe mindestens ein Kind das Land verlassen. Zur geringen Beteiligung an der Wahl erläuterte er, das liege zum einen am Ende des Fastenmonats Ramadan mit dem Zuckerfest. Albanien ist mehrheitlich muslimisch geprägt. Außerdem hätten gestern fast 40 Grad geherrscht. Hinzu komme aber auch, dass von 3,5 Millionen Wahlberechtigten nur drei Millionen in Albanien lebten. Die Auslandsalbaner könnten aber nicht per Briefwahl abstimmen und müssten folglich anreisen. Es komme aber nur ein kleiner Teil tatsächlich ins Land, und das wirke sich auf die Beteiligung aus.