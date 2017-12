Aldebaran vom Mond bedeckt Wenn der Mond das Stierauge frisst

Zum zweiten Mal in diesem Monat zieht der Mond in der Nacht auf morgen vor einem hellen Stern entlang und bedeckt ihn eine Zeit lang. In jeder Nacht gibt es mehrere solcher Sternbedeckungen durch den Mond, aber die wenigsten der bedeckten Sterne sind mit bloßem Auge zu erkennen.

Von Hermann-Michael Hahn

