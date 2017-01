Aleppo Syrische Regierung plant den Wiederaufbau

Weiter Teile Aleppos sind reine Trümmerlandschaften

Die syrische Regierung hat einen Plan zum Wiederaufbau der im Bürgerkrieg zerstörten Stadt Aleppo beschlossen.

Wie staatliche Medien berichten, sieht der Regierungsplan die Wiederinbetriebnahme der Strom-, Wasser- und Brennstoffversorgung vor. Außerdem sollten die Straßen freigeräumt werden. Daneben werde geprüft, welche Häuser umgehend repariert werden könnten. Das Kabinett in Damaskus billigte den Berichten zufolge auch einen Plan des Bildungsministeriums, im nächsten halben Jahr 50 Schulen in Ost-Aleppo zu reparieren. Auch Krankenhäuser und der Flughafen sollen wieder hergestellt werden.



Aleppo war sechs Jahre lang zwischen Regierungstruppen und Rebellen hart umkämpft. In den vergangenen Monaten der Belagerung wurde die Infrastruktur der Stadt fast vollständig zerstört. Inzwischen haben Regierungstruppen wieder die vollständige Kontrolle über die Stadt.