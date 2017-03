Die Syrien-Kommission der UNO hat sowohl gegen die Regierung in Damaskus und ihren Verbündeten Russland als auch gegen Rebellen schwere Vorwürfe erhoben.

Alle Konfliktparteien hätten während der Schlacht von Aleppo im vergangenen Jahr Kriegsverbrechen verübt, erklärte das Gremium in Genf.



Militärjets des syrischen Präsidenten Assad und Russlands hätten täglich Bombenangriffe auf Ost-Aleppo geflogen. Dabei seien Krankenhäuser, Schulen und Märkte zerstört und hunderte Menschen getötet worden. Auch der Angriff auf einen Hilfskonvoi wird angeführt, ebenso der Einsatz von Giftgas. Nach der Einnahme Ost-Aleppos hätten Soldaten dann wahllos Aufständische und vermeintliche Rebellen hingerichtet.



Die Ermittler legen auch verschiedenen Rebellenorganisationen Grausamkeiten zur Last. Die Kämpfer hätten auf Wohngegenden in West-Aleppo geschossen, Zahlreiche Zivilisten seien gestorben oder verletzt worden, darunter Kinder und Frauen.



Da die Regierung der UNO-Kommission die Einreise verweigert hat, war sie auf Augenzeugenberichte angewiesen.