Bei dem Selbstmordanschlag auf einen Buskonvoi in Syrien sind nach neuen Angaben mindestens 126 Menschen getötet worden.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London berichtet, sind darunter 68 Kinder. Die meisten Opfer stammten aus den belagerten Städten Fua und Faraja, die zuvor evakuiert worden waren. Die Bewohner sollten in der Nähe von Aleppo in Sicherheit gebracht werden.