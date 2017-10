Die Lufthansa will Teile der insolventen Fluggesellschaft Alitalia übernehmen.

Man habe sich damit gegen die Abgabe eines Angebots für die gesamte Airline entschieden, teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Das Konzept sehe eine neu aufgestellte Alitalia mit nachhaltigen wirtschaftlichen Perspektiven vor. Auch die britische Fluggesellschaft Easyjet erklärte, sie habe Interesse an Teilen von Alitalia bekundet. Die Bieterfrist war am Abend abgelaufen.



Die italienische Alitalia macht seit Jahren Verluste und ist zum Kauf ausgeschrieben. Sie war im Mai unter kommissarische Aufsicht gestellt worden, nachdem ein Sanierungsplan gescheitert war.