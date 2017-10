In Deutschland wird in höheren sozialen Schichten mehr Alkohol getrunken als in niedrigeren.

Dies geht aus dem ersten "Alkoholatlas" des Deutschen Krebsforschungszentrums hervor, der in Berlin vorgestellt wurde. Demnach greifen 70 Prozent der Männer mit hohem Sozialstatus mindestens einmal pro Woche zur Flasche. Bei den Männern mit niedrigerem sozialem Status sind es 49 Prozent. Alkohol ist laut dem Bericht weiterhin die am häufigsten konsumierte Droge. Gesundheitlich problematisch ist es bei etwa neuneinhalb Millionen Menschen in Deutschland. Als riskant gilt, wenn Männer täglich mehr als zwei Gläser Bier oder 0,2 Liter Wein trinken. Bei Frauen ist es schon ab der Hälfte davon zuviel. Insgesamt trinken Frauen weniger als Männer.



Nach Zahlen der Bundesregierung sterben in Deutschland jedes Jahr mehr als 20.000 Menschen an den direkten Folgen ihres Alkoholkonsums.