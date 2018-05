In Deutschland lebt inzwischen jedes fünfte Kind bei nur einem Elternteil, in rund 85 Prozent aller Fälle bei den Müttern. Sie müssen stark für ihre Kinder sein, im Beruf Leistung bringen, den Familienalltag meistern und das finanzielle Überleben sichern. Dabei geraten Alleinerziehende oft an die Grenzen des Machbaren und trotz aller Anstrengung ist das Armutsrisiko für sie und ihre Kinder besonders groß.

Kurz vor dem Muttertag feiert "Das Wochenendjournal" die Leistung Alleinerziehender und zeigt, welchen besonderen Herausforderungen sie sich stellen müssen, wo es Hilfe und Unterstützung gibt.

