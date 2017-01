Altbundespräsident Merkel: Herzogs kluge Stimme wird Deutschland fehlen

Ex-Bundespräsident Roman Herzog im März 2015 (dpa/picture alliance/Daniel Naupold)

Mit dem Tod von Altbundespräsident Herzog verliert Deutschland nach den Worten von Bundeskanzlerin Merkel einen verdienten Patrioten.

Herzog habe das höchste Staatsamt in seinem unnachahmlichen Stil ausgefüllt, erklärte Merkel in Berlin. Er habe das offene Wort gepflegt, sei unprätentiös, humorvoll und durchaus selbstironisch gewesen. Unvergessen bleibe seine Berliner "Ruck-Rede" aus dem Jahr 1997, in der er zu umfassenden Reformen in Deutschland aufgerufen habe. Herzogs unverwechselbare, kluge Stimmen und seine Fähigkeit, Probleme offen zu benennen, werde allen fehlen.



Bundespräsident Gauck betonte in einem Kondolenzschreiben an die Familie Herzogs, die Todesnachricht erfülle ihn mit tiefer Trauer. Mit Sachverstand, Klugheit und großer Lebenserfahrung sei Herzog für das Land und seine freiheitliche Verfassung eingetreten.



Herzog starb im Alter von 82 Jahren in Berlin. Er war von 1994 bis 1999 Bundespräsident. Zuvor war er Kultus- und Innenminister in Baden-Württemberg sowie später Präsident des Bundesverfassungsgerichts.