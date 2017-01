Altbundespräsident Merkel: Herzogs kluge Stimme wird Deutschland fehlen

Ex-Bundespräsident Roman Herzog im März 2015 (dpa/picture alliance/Daniel Naupold)

Bundeskanzlerin Merkel hat die Verdienste des verstorbenen Altbundespräsidenten Herzog gewürdigt.

Herzog habe das höchste Staatsamt in seinem unnachahmlichen Stil ausgefüllt, erklärte Merkel in Berlin. Er habe das offene Wort gepflegt, sei unprätentiös, humorvoll und durchaus selbstironisch gewesen. Unvergessen bleibe seine Berliner "Ruck-Rede" aus dem Jahr 1997, in der er zu umfassenden Reformen in Deutschland aufgerufen habe. Bundespräsident Gauck betonte, mit Sachverstand, Klugheit und großer Lebenserfahrung sei Herzog für das Land und seine freiheitliche Verfassung eingetreten. SPD-Chef Gabriel erklärte, Herzog habe sich mit deutlichen Worten gegen jede Form von Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus eingesetzt. Der Zentralrat der Juden würdigte Herzogs Engagement für Versöhnung. Das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Religionen sei ihm immer ein Herzensanliegen gewesen, sagte Ratspräsident Schuster. - Herzog starb im Alter von 82 Jahren in Berlin. Er war von 1994 bis 1999 Bundespräsident.