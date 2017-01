Altbundespräsident Roman Herzog im Alter von 82 Jahren gestorben

Der frühere Bundespräsident Roman Herzog stellt am 05.09.2005 in Berlin sein neues Buch «Wie der Ruck gelingt» vor. Herzog starb im Alter von 82 Jahren (dpa/picture-alliance/Stephanie Pilick)

Altbundespräsident Roman Herzog ist tot.

Er starb im Alter von 82 Jahren in Berlin, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Herzog war von 1994 bis 1999 der siebte Bundespräsident. Der Jurist war zuvor Kultus- und Innenminister in Baden-Württemberg sowie später Präsident des Bundesverfassungsgerichts. In Erinnerung ist vor allem Herzogs Berliner Rede von 1997, die sogenannte "Ruck-Rede". Als Staatsoberhaupt führte Herzog zudem den Gedenktag für die Opfer des Holocaust am 27. Januar ein.



Bundespräsident Gauck nannte Herzog eine markante Persönlichkeit, die das Selbstverständnis Deutschlands und das Miteinander in unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet habe.