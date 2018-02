Altenpfleger haben in Deutschland im Jahr 2016 mehr als neuneinhalb Millionen Überstunden geleistet.

Wie aus einer heute bekannt gewordenen Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, war davon mehr als ein Drittel unbezahlt.

Insgesamt wurden demnach rund 900 Millionen Gesamtstunden in der Pflege geleistet, die Überstunden machten also mehr als zehn Prozent der gesamten Arbeitszeit aus.



Im Dezember hatte die Bundesagentur für Arbeit 24.000 unbesetzte Stellen in der Altenpflege gemeldet.

