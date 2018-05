Die AfD zieht gegen die Füchtlingspolitik der Regierung vor das Bundesverfassungsgericht.

Die Bundestagsfraktion habe am 14. April eine Organklage in Karlsruhe eingereicht, teilte ein Sprecher in Berlin mit. Die Regierung habe bei ihrer Einwanderungspolitik die Mitwirkungsrechte des Parlaments verletzt, hieß es. Nach dem Willen der AfD soll die Entscheidung von Bundeskanzlerin Merkel vom Semptember 2015 überprüft werden, die Grenze von Österreich nach Deutschland für Flüchtlinge offenzuhalten.

