Die Association of Classical Independents in Germany e.V., der Verband unabhängiger Tonträgerhersteller und Vertriebe aus den Bereichen Klassik, Weltmusik und Jazz, und die Universität der Künste in Berlin stellen in ihrem jährlichen Konzert die Echo Klassik-Preisträger vor, die nicht auf die große Bühne der Eventgala geladen sind, 2016 etwa den Bariton Holger Falk. Er ist schon länger kein Geheimtipp mehr, ebenso wie der Pianist und Komponist Steffen Schleiermacher oder das Originalklangensemble Concerto Royal Köln. Die von ihnen ausgewählten Lieder von Erik Satie, Sonaten von Johann Georg Linike oder Werke von Röntgen und Hollmann dürften jedoch selbst Fachleuten weitgehend unbekannt sein. An ihrer Seite spielten Newcomer wie die Pianistin Aurelia Shimkus und das Frankfurter Bassoon Consort mehr oder weniger bekannte Kompositionen aus allen Epochen. Alle Teilnehmer des Konzerts am 8. Oktober 2016 in der Universität der Künste in Berlin wurden mit dem Echo Klassik ausgezeichnet, weil ihre Aufnahmen aus dem Marketingeinerlei der schönsten Arien, entspannendsten Klavierwerke oder bekanntesten Orchestermelodien weit herausragen.

Klassik XL 2016

Waldemar von Bausznern

Oktett

Zug durch die Puszta

Czardas

Erik Satie

Ludions

Rambouillet - Je te veux - Enfant-Martyre - Élégie

Franz Liszt

Fantasie und Fuge über das Thema B-A-C-H

Julius Röntgen

Cinq morceaux

Joseph Hollmann

Extase

Giuseppe Tartini

Teufelstrillersonate

Berolina Ensemble

Holger Falk, Bariton

Steffen Schleiermacher, Klavier

Aurelia Shimkus, Klavier

Frans van Ruth, Klavier

Yury Revich, Violine

Doris Hochscheid, Cello

Aufnahme vom 8. Oktober 2016 aus dem Konzertsaal der Universität der Künste Berlin