Die Renten in Deutschland werden dieses Jahr deutlich erhöht.

Arbeits- und Sozialminister Heil teilte in Berlin mit, dass die Altersbezüge in Westdeutschland zum 1. Juli um gut 3,2 Prozent und im Osten um knapp 3,4 Prozent steigen. Damit liegt der aktuelle Rentenwert Ost bei 95,8 Prozent des Wertes im Westen. Die Renten sollen in beiden Teilen Deutschlands bis zum Sommer 2024 komplett angeglichen sein.



Heil nannte als Grund für den neuerlichen Anstieg die gute Lage am Arbeitsmarkt und die Lohnsteigerungen. Er betonte, die gesetzliche Rente bleibe die zentrale Säule der Alterssicherung in Deutschland.

