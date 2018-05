Bundesarbeitsminister Heil will mit einer Fachkommission die Renten nachhaltig sichern.

Der SPD-Politiker stellte das Gremium in Berlin vor und sagte, es gehe um die Fortentwicklung der Altersvorsorge ab 2025. Zum einen werde sich bis dahin die Arbeit durch den digitalen Wandel grundlegend verändern. Zum anderen spiele die Demografie eine große Rolle. Die Lebenserwartung steige, und ab 2025 gingen die Babyboomer in Rente, also die geburtenstarken Jahrgänge der 50er- und 60er-Jahre. Ziel sei es, Armut im Alter zu vermeiden. Heil betonte, er kenne keinen Enkel, der seiner Großmutter die Rente missgönne - und keine Großmutter, die dem Enkel die Zukunft verbauen wolle.



Vorsitzende der Kommission werden die SPD-Politikerin Lösekrug-Möller und der CDU-Politiker Schiewerling. Lösekrug-Möller betonte, die Vorschläge des Gremiums sollten möglichst lange Bestand haben und in einem Dialog der Generationen erarbeitet werden.



Der Kommission gehören neben Politikern auch Vertreter von Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft an. Sie soll bis März 2020 Vorschläge für die künftige Alterssicherung vorlegen.



Der CSU-Sozialpolitiker Stracke mahnte rasche Verbesserungen für Rentner an. Als Beispiele nannte er die Mütterrente und höhere Erwerbsminderungsrenten. Die IG Metall fordert, das Rentenniveau anzuheben. Die Kosten hierfür müssten auf Arbeitgeber, Beschäftigte und öffentliche Haushalte aufgeteilt werden, sagte Vorstandsmitglied Urban der Deutschen Presse-Agentur.

