Bundeswirtschaftsminister Altmaier versucht in weiteren Gesprächen, US-Zölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren europäischer Firmen zu verhindern.

Man stehe am Beginn einer entscheidenden Woche, erklärte der CDU-Politiker in Brüssel. Mitte der Woche finde eine OECD-Konferenz in Paris statt, zu der auch US-Wirtschaftsminister Ross erwartet werde. Die Europäische Union ist bislang von den US-Zöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe befreit. Die Ausnahmeregelung läuft zum ersten Juni aus.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.